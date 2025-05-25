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    Рублев и Самсонова поднялись в рейтинге теннисистов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Андрей Рублёв Людмила Самсонова Даниил Медведев Карен Хачанов
    В рейтинге АТР произошли очередные изменения.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    Выход в финал турнира в Гамбурге позволил Андрею Рублеву выйти на 15-е место с предыдущего 17-го. Даниил Медведев остался на 11-й строчке, а Карен Хачанов — 24-й.

    Рейтинг АТР от 25 мая:

    1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10380 очков
    2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7285
    4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4675
    5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610
    6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4230
    7 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860
    8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3655
    9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635
    10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440
    11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290
    15 (17). Андрей Рублев (Россия) — 2820
    24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1960
    72 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.

    Прогнозы на теннис

    У женщин успешное выступление на турнире в Страсбурге и выход в финал позволили Людмиле Самсоновой переместится на 18-е место.

    Рейтинг WTA, версия от 25 мая:

    1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10683 очка
    2 (2). Коко Гауфф (США) — 6863
    3 (3). Джессика Пегула (США) — 6243
    4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5865
    5 (5). Ига Свентек (Польша) — 5838
    6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4986
    7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368
    8 (7). Мэдисон Кис (США) — 4184
    9 (9). Эмма Наварро (США) — 3879
    10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684
    12 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108
    18 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2280
    20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148
    28 (30). Анна Калинская (Россия) — 1717
    37 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1469
    46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.

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