Рублев и Самсонова поднялись в рейтинге теннисистов

Выход в финал турнира в Гамбурге позволил Андрею Рублеву выйти на 15-е место с предыдущего 17-го. Даниил Медведев остался на 11-й строчке, а Карен Хачанов — 24-й.
Рейтинг АТР от 25 мая:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10380 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7285
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4675
5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4230
7 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860
8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3655
9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635
10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440
11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290
15 (17). Андрей Рублев (Россия) — 2820
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1960
72 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.
У женщин успешное выступление на турнире в Страсбурге и выход в финал позволили Людмиле Самсоновой переместится на 18-е место.
Рейтинг WTA, версия от 25 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10683 очка
2 (2). Коко Гауфф (США) — 6863
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6243
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5865
5 (5). Ига Свентек (Польша) — 5838
6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4986
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368
8 (7). Мэдисон Кис (США) — 4184
9 (9). Эмма Наварро (США) — 3879
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684
12 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108
18 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2280
20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148
28 (30). Анна Калинская (Россия) — 1717
37 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1469
46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.