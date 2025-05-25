Рублев и Самсонова поднялись в рейтинге теннисистов

В рейтинге АТР произошли очередные изменения.

Выход в финал турнира в Гамбурге позволил Андрею Рублеву выйти на 15-е место с предыдущего 17-го. Даниил Медведев остался на 11-й строчке, а Карен Хачанов — 24-й.

Рейтинг АТР от 25 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10380 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7285

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4675

5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4230

7 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860

8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3655

9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635

10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290

15 (17). Андрей Рублев (Россия) — 2820

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1960

72 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.

Прогнозы на теннис

У женщин успешное выступление на турнире в Страсбурге и выход в финал позволили Людмиле Самсоновой переместится на 18-е место.

Рейтинг WTA, версия от 25 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10683 очка

2 (2). Коко Гауфф (США) — 6863

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6243

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5865

5 (5). Ига Свентек (Польша) — 5838

6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4986

7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368

8 (7). Мэдисон Кис (США) — 4184

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3879

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684

12 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108

18 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2280

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148

28 (30). Анна Калинская (Россия) — 1717

37 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1469

46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.