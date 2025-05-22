Веснина: Мирру можно уже рассматривать как фаворитку

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разрядеподелилась мыслями насчет перспективна «Ролан Гаррос»

«Мирра Андреева, за которой будут, наверное, наиболее пристально все смотреть, следить. У девчонки есть уже два титула "тысячника" — в этом году она выиграла и Дубай, и Индиан-Уэллс, поэтому, конечно же, к ней будет приковано внимание. Плюс она была тут в полуфинале в прошлом году. Первый раз Мирре надо будет подтверждать большое количество очков, как раз на "Ролан Гаррос". Это тонкий психологический момент, но Мирра умничка, и надеюсь, что она физически подойдет в хорошей форме, будет готова и у нее все сложится.

Я думаю, что Мирру можно уже расценивать и рассматривать как фаворитку — можно и нужно. Она уже настолько шагнула вперед и ее прогресс идет просто, знаете, как если шкалу посмотреть, когда там доллар падает или что там, рубль идет вверх. Вот у нее сейчас четко идет все наверх, то есть она с каждым турниром где-то прогрессирует. У нее сейчас есть небольшая, скажем так, уже принципиальная соперница в лице Коко Гауфф, которая ее обыграла уже четырежды. Но, слушайте, это часть спорта, часть становления и часть твоего роста. Ты должна научиться уже играть с этими соперницами. Рано или поздно она, конечно же, ее обыграет, научится ее обыгрывать. Но на это нужно время, потому что есть соперницы, с которыми реально объективно просто тебе неудобно играть», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

18-летняя теннисистка в прошлом году добралась до полуфинала «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции пройдет с 18 мая по 8 июня в Париже.