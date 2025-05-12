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    Алькарас: С каждым следующим раундом соперники становятся все сложнее

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Карен Хачанов
    Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свое самочувствие после победы над сербом Ласло Джере (7:6 (7:2), 6:2) в третьем круге турнира в Риме.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я старался как можно лучше восстановиться после травмы, а потом простудился, так что пришлось справляться. Когда выходишь на корт, стараешься об этом не думать и просто продолжать бороться.

    Здорово, что смог победить в двух сетах и сохранить энергию для следующих матчей. На таких турнирах мало времени на отдых, и всегда хорошо, когда удается сохранить энергию. С каждым следующим этапом соперники становятся все сложнее», — приводит слова испанца пресс-служба ATP.

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    В четвертом круге турнира в Риме Алькарас сыграет с представителем России Кареном Хачановым.

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