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    Потапова прокомментировала свою победу над Чжэн Циньвэнь на турнире в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова Чжэн Циньвэнь
    Российская теннисистка Анастасия Потапова высказался о победе над китаянкой Чжэн Циньвэнь во 2-м круге турнира в Мадриде.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    «Первая победа над топ-10 с 2023 года. Так давно? Действительно?

    Насколько она для меня важна? Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно.

    Что поменяли с командой? Пришла осознанность. Плюс мы начали больше работать над тактикой. В последних двух матчах тактическая работа дала мне эти шансы», — сказала Потапова Чемпионату.

    В третьем круге турнира в Мадриде российская теннисистка встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.

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