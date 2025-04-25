Потапова прокомментировала свою победу над Чжэн Циньвэнь на турнире в Мадриде

Российская теннисисткавысказался о победе над китаянкойво 2-м круге турнира в Мадриде.

«Первая победа над топ-10 с 2023 года. Так давно? Действительно?

Насколько она для меня важна? Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно.

Что поменяли с командой? Пришла осознанность. Плюс мы начали больше работать над тактикой. В последних двух матчах тактическая работа дала мне эти шансы», — сказала Потапова Чемпионату.

В третьем круге турнира в Мадриде российская теннисистка встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.