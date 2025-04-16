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    Хачанов прокомментировал победу над Норри на турнире в Барселоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Кэмерон Норри
    Российский теннисист Карен Хачанов высказался про выход во 2-й круг турнира в Барселоне (Испания). Соревнования проходят на грунте.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    На старте соревнований Хачанов со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 одолел британца Кэмерона Норри.

    «Что самое сложное с Норри? Слева у него очень плоский удар, справа, наоборот, очень накрученный, и поэтому неудобно, плюс он левша. Это специфика его игры, то есть вроде бы и удобно, но при этом разгромить его очень тяжело: надо всё попасть, всё четко отыграть, отпринимать.

    Его стиль игры более стабильный, он старается открывать углы, потом чуть-чуть усиливает. Основная сложность с ним — это то, что слева — плоский удар, справа — высокий. Эта вариативность достаточно неудобная.

    Во втором сете вроде бы веду 3:0, потом он уходит в туалет, какое-то солнце, то есть какая-то такая непонятная динамика случилась. Бац! Проигрываю 4:3. Вроде бы опять же из ниоткуда. И я такой думаю: ну нет, ну всё-таки надо просто продолжать. Именно энергетику я поднял внутри как раз, чтобы найти интенсивность, энергию, и после этого трибуны тоже очень сильно меня поддержали. Я люблю, когда трибуны заводятся, когда энергия есть, атмосфера. Я думаю, это тоже мне придало и уверенности», — сказал Хачанов телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».

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