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    Рублев: Фис сыграл намного круче меня, он был лучше во всех элементах

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Артюр Фис
    Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о поражении от Артюра Фиса из Франции на турнире в Монте-Карло.

    Андрей Рублёв
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    Андрей Рублёв

    «Фис сыграл намного круче меня, он был лучше во всех элементах. Здесь ничего не сказать. Чуть-чуть получилось повысить уровень игры во втором сете, у меня была маленькая возможность, когда повёл 0:30 на его подаче, я ей не воспользовался.

    В следующем гейме он меня брейканул, хотя у меня была инициатива в розыгрышах, но я неправильно её разыграл, он меня обвёл. Если бы эти два гейма сложились иначе, возможно, уровень игры у меня бы поднялся, а у него упал. А так у него просто всё пошло лететь и всё», — цитирует Рублева «Чемпионат».

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    В четвертьфинале Фис встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия).

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