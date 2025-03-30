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    Янчук — о решении Касаткиной сменить гражданство: Наша сборная команда не пострадает

    Теннис Дарья Касаткина
    Бывший российский теннисист Виктор Янчук высказался о решении Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Напомним, что Касаткина будет представлять Австралию.

    «Погоды она здесь у нас не сделает. Тем более, командных соревнований у нас нет, зато есть молодая Мирра Андреева, её партнёрша Диана Шнайдер. Я думаю, наша сборная команда не пострадает, а Касаткина спокойно будет доигрывать.

    Она не первая там в Австралии, была такая Родионова, которая играла там. Далековато, связь с родиной всё-таки есть, близкие, родные. А так, ничего критичного нет, каждый находит себе лучшие условия», — сказал Янчук LiveResult.

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