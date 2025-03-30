Янчук — о решении Касаткиной сменить гражданство: Наша сборная команда не пострадает

Бывший российский теннисиствысказался о решениисменить спортивное гражданство.

Напомним, что Касаткина будет представлять Австралию.

«Погоды она здесь у нас не сделает. Тем более, командных соревнований у нас нет, зато есть молодая Мирра Андреева, её партнёрша Диана Шнайдер. Я думаю, наша сборная команда не пострадает, а Касаткина спокойно будет доигрывать.

Она не первая там в Австралии, была такая Родионова, которая играла там. Далековато, связь с родиной всё-таки есть, близкие, родные. А так, ничего критичного нет, каждый находит себе лучшие условия», — сказал Янчук LiveResult.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA.