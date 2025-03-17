Российские теннисисты узнали соперников на «Мастерсе» в Майами

Прошла жеребьевка мужского теннисного «Мастерса» в американском Майами.

Российские игроки узнали своих соперников:

Стартовые матчи российских теннисистов на «Мастерсе» в Майами: 2-й круг: Даниил Медведев (Россия, 7) — Артур Риндеркнеш (Франция)/Хауме Мунар (Испания);

2-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 8) — Зизу Бергс (Бельгия)/Нуну Боржеш (Португалия);

2-й круг: Карен Хачанов (Россия, 22) — Ник Кирьос (Австралия, PR)/Q;

1-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) — Дженсон Бруксби (США, PR).

Под первым номером посеян немец Александр Зверев, который вступит в игру со второго круга, где сразится с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — квалифаер.

Карлос Алькарас (2) сыграет с победителем пары Давидом Гоффен (Бельгия) — Александар Вукич (Австралия). Новак Джокович с лучшим в паре Ринки Хидзиката (Австралия) — Хамад Меджедович (Сербия).

Турнир пройдет с 19 по 30 марта.