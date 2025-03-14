Веснина: Мирра Андреева приняла правильное решение, начав работать с психологом

Победительница Олимпиады-2016 в парном разрядепрокомментировала включениев свой штаб психолога.

«Теннисисты предыдущего поколения не понимали, какой плюс дает работа с психологами. А сегодня это очень важная помощь для многих спортсменов. С психологом можно разобраться со своими страхами, чтобы научиться справляться со стрессами, раскрыть свой потенциал.

Для юной девушки, как Мирра, это особенно важно. Она находится в центре внимания журналистов и болельщиков, да и сама, как и все профессиональные теннисистки, хочет сразу стать первой ракеткой. Психолог поможет плавно пройти эту трансформацию. Так что это здорово, Мирра правильное решение приняла», — сказала Веснина «ВсеПроСпорт».

Некоторое время назад в СМИ прошла информация, что 17-летняя Мирра Андреева продолжает сотрудничать со спортивным психологом, помогающим ей повысить уверенность в собственных силах.

Недавно российская теннисистка выиграла первый в своей карьере «Мастерс» в Дубае.