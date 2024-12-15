Тренер Свентек призвал изменить антидопинговые правила

«Я узнал обо всём поздно. Это был последний разговор перед тем, как Ига наняла меня. Затем она написала, что нам нужно поговорить на эту тему. Она рассказала мне всё, что я оценил. Это было отличное начало нашего сотрудничества, потому что мы завоевали доверие. Позже, когда она мне всё объяснила, я был уверен, что дело чистое. Я не думаю, что её вообще следовало отстранять. Даже если бы это произошло, возможность работать с кем-то вроде Иги была очевидным решением. У меня не было сомнений.
Нужно менять антидопинговые правила. Потому что есть разница между приёмом препарата для улучшения результатов и обнаружением в крови чего-то очень маленького. Сегодняшние технологии просто очень точны. Ситуация, с которой столкнулась Ига, могла случиться с кем угодно. Правила необходимо изменить», — приводит слова Фиссетта Sport.rp.pl.
Ранее Свентек была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.