ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 13:13
    • Сон может заменить Осимхена в «Галатасарае»
  • 11:31
    • Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Тренер Свентек призвал изменить антидопинговые правила

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Вим Фиссетт, бельгийский тренер польской теннисистки Иги Свентек, отреагировал на допинг-скандал вокруг спортсменки.

    Ига Свентек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек

    «Я узнал обо всём поздно. Это был последний разговор перед тем, как Ига наняла меня. Затем она написала, что нам нужно поговорить на эту тему. Она рассказала мне всё, что я оценил. Это было отличное начало нашего сотрудничества, потому что мы завоевали доверие. Позже, когда она мне всё объяснила, я был уверен, что дело чистое. Я не думаю, что её вообще следовало отстранять. Даже если бы это произошло, возможность работать с кем-то вроде Иги была очевидным решением. У меня не было сомнений.

    Нужно менять антидопинговые правила. Потому что есть разница между приёмом препарата для улучшения результатов и обнаружением в крови чего-то очень маленького. Сегодняшние технологии просто очень точны. Ситуация, с которой столкнулась Ига, могла случиться с кем угодно. Правила необходимо изменить», — приводит слова Фиссетта Sport.rp.pl.

    Ранее Свентек была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» добьет «Ман Сити» и Гвардиолу?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Россия 25» выдаст голевую феерию?
  • «Россия 25» — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Ждем много голов в Лондоне
  • «Челси» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Россия 25 — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры