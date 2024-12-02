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    Финал Кубка Дэвиса ближайшие три года будет проходить в Италии

    Теннис Кубок Дэвиса
    Финальный этапа теннисного Кубка Дэвиса ближайшие три года будет проходить в Италии, сообщает официальный сайт турнира.

    Италия празднует победу в Кубке Дэвиса
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    Италия празднует победу в Кубке Дэвиса

    Ранее он проходил в испанской Малаге. Известно, что в 2025 году турнир примет Болонья. Также идет переговоры о проведении финала Кубка Дэвиса в Италии до 2030 года.

    С 2019 по 2024 год финальный раунд Кубка Дэвиса проходил в Испании. С 2019-го по 2021-й — в Мадриде, с 2022-го по 2024-й — в Малаге.

    В этом году победу на турнире одержала сборная Италии, обыгравшая в финале Нидерланды. Ранее стало известно о проведении на Апеннинах Итогового турнира АТР до 2030 года.

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