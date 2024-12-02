Финал Кубка Дэвиса ближайшие три года будет проходить в Италии

Финальный этапа теннисного, сообщает официальный сайт турнира.

Ранее он проходил в испанской Малаге. Известно, что в 2025 году турнир примет Болонья. Также идет переговоры о проведении финала Кубка Дэвиса в Италии до 2030 года.

С 2019 по 2024 год финальный раунд Кубка Дэвиса проходил в Испании. С 2019-го по 2021-й — в Мадриде, с 2022-го по 2024-й — в Малаге.

В этом году победу на турнире одержала сборная Италии, обыгравшая в финале Нидерланды. Ранее стало известно о проведении на Апеннинах Итогового турнира АТР до 2030 года.