Медведев — Надалю: Ты — легенда этого спорта

Российский теннисистдал комментарий о завершении карьеры испанцем

«Это великий момент для тебя, великий момент в твоей жизни и в твоей карьере. Я хотел бы поблагодарить тебя за все эти годы: сначала я смотрел тебя по телевизору, потом играл против тебя, иногда — в финалах. Надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я. Ты — легенда этого спорта.

Когда я был молодым, меня больше всего поражало то, что люди всегда говорили, что ты необыкновенно хорош на грунте, но при этом добавляли: "Посмотрим, что будет на траве, посмотрим на харде". Потом, конечно, ты показал, что можешь быть лучше всех на любом покрытии. Поздравляю, Рафа», — сказал Медведев в ролике ATP.

Рафаэль Надаль сыграл свой последний матч в карьере 19 ноября, уступив нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в 1/4 финала Кубка Дэвиса-2024 (4:6, 4:6).