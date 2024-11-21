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    Медведев — Надалю: Ты — легенда этого спорта

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий о завершении карьеры испанцем Рафаэлем Надалем.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это великий момент для тебя, великий момент в твоей жизни и в твоей карьере. Я хотел бы поблагодарить тебя за все эти годы: сначала я смотрел тебя по телевизору, потом играл против тебя, иногда — в финалах. Надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я. Ты — легенда этого спорта.

    Когда я был молодым, меня больше всего поражало то, что люди всегда говорили, что ты необыкновенно хорош на грунте, но при этом добавляли: "Посмотрим, что будет на траве, посмотрим на харде". Потом, конечно, ты показал, что можешь быть лучше всех на любом покрытии. Поздравляю, Рафа», — сказал Медведев в ролике ATP.

    Рафаэль Надаль сыграл свой последний матч в карьере 19 ноября, уступив нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в 1/4 финала Кубка Дэвиса-2024 (4:6, 4:6).

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