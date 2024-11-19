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    Свентек: Не думаю, что я раньше когда-либо так уставала

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Финал тура WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек отметила, что ощущает сильную усталость после завершения Кубка Билли Джин Кинг — 2024. Сборная Польши проиграла команде Италии в полуфинале.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    Итальянки одолели команду Польши со счетом 2:1, одержав решающую победу в матче парного разряда.

    «Честно говоря, не думаю, что когда-либо раньше так уставала, особенно после нашего последнего матча. Тем не менее, ни о чём не жалею, я боролась за каждое очко. Возможно, был момент, когда я могла бы сделать что-то немного лучше, но ошиблась тактически.

    В целом, мы хорошо боролись до конца, выложились на корте полностью. Не думаю, что почувствую какие-то силы завтра, когда проснусь. У меня такое чувство, будто всё тело болит», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

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