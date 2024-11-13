Медведев поделился ожиданиями от матча с Синнером

Российский теннисиствысказался о предстоящем матче против итальянцав решающем туре группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (Италия).

12 ноября Медведев одолел австралийца Алекса де Минора в двух сетах — 6:2, 6:4.

«Я выйду на матч с тем же настроем. Я буду играть против Янника Синнера — он в этом году мало проигрывал, играет дома.

Выйду пробовать играть в свой теннис, бить хорошие удары, пробовать хорошо подавать. Если это получится, может быть, сыграю хороший матч. Если нет, нестрашно», — заявил Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше».

Прогнозы на теннис

Даниил Медведев сыграет против Янника Синнера в четверг, 14 ноября.