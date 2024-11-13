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    Медведев поделился ожиданиями от матча с Синнером

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Янник Синнер Итоговый чемпионат ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче против итальянца Янника Синнера в решающем туре группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (Италия).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    12 ноября Медведев одолел австралийца Алекса де Минора в двух сетах — 6:2, 6:4.

    «Я выйду на матч с тем же настроем. Я буду играть против Янника Синнера — он в этом году мало проигрывал, играет дома.

    Выйду пробовать играть в свой теннис, бить хорошие удары, пробовать хорошо подавать. Если это получится, может быть, сыграю хороший матч. Если нет, нестрашно», — заявил Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше».

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    Даниил Медведев сыграет против Янника Синнера в четверг, 14 ноября.

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