Циньвэнь: Чем больше матчей я провела на Итоговом турнире, тем лучше становилась моя игра

Китайская теннисисткавысказалась о победе над Жасмин Паолини на Итоговом турнире WTA.

«Чем больше матчей я провела на Итоговом турнире, тем лучше становилась моя игра на корте от матча к матчу. Даже процент первой подачи, удар с отскока и удар с лёта — всё улучшилось. Так что Соболенко заставила меня задуматься о том, что мне нужно улучшить в своей игре, во время нашего матча. Тогда я решила приложить некоторые усилия, и теперь появились результаты. Всё сработало и тут — я сосредоточилась на подаче и заставила Паолини играть не очень удобно для неё», — приводит слова Циньвэнь Sky Sports.

Благодаря этой победе Чжэн заняла в группе второе место и вышла в полуфинал турнира. Ее следующая соперница определится позднее.

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Итоговый турнир WTA в этом году впервые проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).