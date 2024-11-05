Паолини: Я немного разочарована матчем с Соболенко

Итальянская теннисисткавысказалась о результате матча с белорусской теннисисткойна Итоговом чемпионате WTA. Паолини уступила сопернице в двух партиях.

«Немного разочарована, потому что не смогла добиться большего, может быть, во втором сете и лучше начать матч, но против Арины нелегко играть, да и условия здесь довольно быстрые. Должна постараться быть более позитивной. Сейчас разочарована, но мне нужно восстановить концентрацию. Завтра парный разряд, так что шанс сыграть ещё один матч, возможно, это хорошо.

Думаю, я подавала и отвечала немного лучше, но в важные моменты она играла лучше, так что в следующий раз, когда встречусь с ней — или в любом другом матче здесь, где играют лучшие в мире, — должна постараться лучше отыграть», — приводит слова Паолини Ubitennis.

Прогнозы на теннис

Паолини уступила Соболенко со счетом 3:6, 5:7.