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    Паолини: Я немного разочарована матчем с Соболенко

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Финал тура WTA Арина Соболенко Жасмин Паолини
    Итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о результате матча с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на Итоговом чемпионате WTA. Паолини уступила сопернице в двух партиях.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Немного разочарована, потому что не смогла добиться большего, может быть, во втором сете и лучше начать матч, но против Арины нелегко играть, да и условия здесь довольно быстрые. Должна постараться быть более позитивной. Сейчас разочарована, но мне нужно восстановить концентрацию. Завтра парный разряд, так что шанс сыграть ещё один матч, возможно, это хорошо.

    Думаю, я подавала и отвечала немного лучше, но в важные моменты она играла лучше, так что в следующий раз, когда встречусь с ней — или в любом другом матче здесь, где играют лучшие в мире, — должна постараться лучше отыграть», — приводит слова Паолини Ubitennis.

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    Паолини уступила Соболенко со счетом 3:6, 5:7.

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