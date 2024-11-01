Свентек: Соболенко заслуживает быть первой ракеткой мира, но я буду с ней бороться

Польская теннисисткавысказалась о борьбе сиз Беларуси за первое место в мировом рейтинге.

«Конечно, мы обе боремся за это место. В принципе, так и было последние годы. Я хочу показать свою лучшую игру и взять титул. Поэтому я сосредоточусь на первом матче и буду двигаться шаг за шагом.

Здорово потренироваться с Ариной, мы уже давно этого не делали. Тренировка была очень хорошая. Она отличная теннисистка и заслуживает быть первой ракеткой мира. Но я точно буду бороться, чтобы сместить ее с вершины, — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

Напомним, что впереди у спортсменок участие в итоговом турнире WTA, который стартует 2 ноября и состоится в Саудовской Аравии.