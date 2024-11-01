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    Свентек: Соболенко заслуживает быть первой ракеткой мира, но я буду с ней бороться

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о борьбе с Ариной Соболенко из Беларуси за первое место в мировом рейтинге.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Конечно, мы обе боремся за это место. В принципе, так и было последние годы. Я хочу показать свою лучшую игру и взять титул. Поэтому я сосредоточусь на первом матче и буду двигаться шаг за шагом.

    Здорово потренироваться с Ариной, мы уже давно этого не делали. Тренировка была очень хорошая. Она отличная теннисистка и заслуживает быть первой ракеткой мира. Но я точно буду бороться, чтобы сместить ее с вершины, — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

    Напомним, что впереди у спортсменок участие в итоговом турнире WTA, который стартует 2 ноября и состоится в Саудовской Аравии.

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