ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей
    Все новости спорта

    Алькарас прокомментировал сенсационное поражение от Умбера на «Мастерсе» в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас высказался по поводу поражения от Уго Умбера в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).

    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас

    Алькаарс уступил в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 5:7.

    «Я думаю, что мог бы сыграть лучше. Полагаю, это очевидно. Но, знаете, с тем уровнем, на котором я был сегодня, я всё равно боролся, выложился полностью. Боролся буквально до последнего очка, я отдал всё.

    Должен поздравить Уго. Думаю, его игра сегодня действительно была на высоте. Просто потрясающе. Каждый раз, когда играю с ним, я чувствую, как он прогрессирует, повышает свой уровень. Он играет в высококлассный теннис. Думаю, в Париже это ещё более важно. Так что поздравляю его и желаю удачи», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» продлить свою победную серию?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Локомотив» справится с давлением «Ак Барса»
  • «Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Команда Головина разгромит своего соперника?
  • «Монако» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры