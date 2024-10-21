Давыденко: Никакой любви к теннису у меня не было

Известный российский теннисистрассказал в интервью, что он никогда не питал особой любви к игре, а для него это была только работа.

«Никогда не получал удовольствия от игры. Не было такого, чтобы выходил и думал: "Как же я кайфую". Задача — выиграть матч. Выиграл турнир — насладился турниром. Любви никакой к теннису во время матчей нет — это работа», — сказал Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

Давыденко закончил карьеру в 2014 году, его высшим достижением является 3-е место в рейтинге АТР. Всего россиянин завоевал 21 титул ATP в одиночном разряде, главными из которых стали три «Мастерса» и победа на Итоговом чемпионате-2009.