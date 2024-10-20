Мирра Андреева: Стараюсь не плакать, фотографии будут ужасные

Российская теннисисткапрокомментировала поражение от соотечественницыв финале турнира в Нинбо (Китай).

«В первую очередь поздравляю Дашу, ты точно заслужила этот титул. Я очень стараюсь не плакать, потому что фотографии будут ужасные, но ничего не могу с собой поделать, простите. Ты в этом году сыграла так много финалов, и вот под конец года ещё один титул.

Это, конечно, обидное поражение. Но для последнего турнира в году для меня это было неплохое выступление. Надеюсь, в будущем я научусь справляться с давлением, со своими эмоциями», — сказала Андреева после матча.

Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.