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    Мирра Андреева: Стараюсь не плакать, фотографии будут ужасные

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от соотечественницы Дарьи Касаткиной в финале турнира в Нинбо (Китай).

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «В первую очередь поздравляю Дашу, ты точно заслужила этот титул. Я очень стараюсь не плакать, потому что фотографии будут ужасные, но ничего не могу с собой поделать, простите. Ты в этом году сыграла так много финалов, и вот под конец года ещё один титул.

    Это, конечно, обидное поражение. Но для последнего турнира в году для меня это было неплохое выступление. Надеюсь, в будущем я научусь справляться с давлением, со своими эмоциями», — сказала Андреева после матча.

    Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.

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