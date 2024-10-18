Надаль: Синнер и Алькарас? Теннис в надежных руках

Испанский теннисистоценил смену поколений в мужском теннисе.

«Теннис в надёжных руках, Янник и Карлос — два великих игрока, и, конечно, у них впереди большое будущее, надеюсь, они оба смогут избежать травм и продолжат строить это прекрасное соперничество между собой. Если говорить об уровне, то очевидно, что эти двое сейчас на голову выше остальных, особенно с точки зрения постоянного сосредоточения.

Отсюда мы посмотрим, как будут развиваться остальные игроки, потому что очень сложно всё время оставаться на вершине. Конечно, приходят новые парни с другими навыками, и они вызывают больше соперничества. Я спокоен и хочу наслаждаться теннисом в качестве зрителя», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Ранее стало известно о том, что Надаль завершит карьеру по итогам текущего сезона.