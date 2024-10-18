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    Надаль: Синнер и Алькарас? Теннис в надежных руках

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Янник Синнер Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил смену поколений в мужском теннисе.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Теннис в надёжных руках, Янник и Карлос — два великих игрока, и, конечно, у них впереди большое будущее, надеюсь, они оба смогут избежать травм и продолжат строить это прекрасное соперничество между собой. Если говорить об уровне, то очевидно, что эти двое сейчас на голову выше остальных, особенно с точки зрения постоянного сосредоточения.

    Отсюда мы посмотрим, как будут развиваться остальные игроки, потому что очень сложно всё время оставаться на вершине. Конечно, приходят новые парни с другими навыками, и они вызывают больше соперничества. Я спокоен и хочу наслаждаться теннисом в качестве зрителя», — сказал Надаль на пресс-конференции.

    Ранее стало известно о том, что Надаль завершит карьеру по итогам текущего сезона.

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