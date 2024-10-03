Хачанов рассказал, почему готовился к азиатской серии в России

Российский теннисиствысказался о подготовке к азиатским турнирам.

«Подготовка в России? У меня есть, честно, вопрос другого времени. Тяжелее его найти, наверное, в течение сезона, когда можно приехать, потренироваться, и чтобы потом также по пути, плюс улететь в Китай. То есть, ну, это удобно. У меня такие вот есть периоды, месяца. Ну, какие-то периоды именно в течение сезона, когда я могу вот приехать, спланировать в Москву, домой. То есть, ну, я всегда рад приехать.

Поэтому просто в данном случае это было удобно, комфортно. И в том году я так спланировал, в этом году. То есть, ну, почему нет? Вообще погода была классная. Всё здорово», — отметил Хачаров в эфире канале «Больше!» в VK Video.

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Напомним, что Хачанов сейчас является 25-й ракеткой мира.