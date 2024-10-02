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    Джокович: Мне очень важно завоевать свой 100-й титул в Шанхае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем участии на турнире ATP-1000 в Шанхае (Китай).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я очень скучал по игре в этой стране, потому что это одно из мест, где я чувствовал себя счастливее всего за свою спортивную карьеру. Каждый раз, когда я приезжал сюда, я добивался больших спортивных успехов и получал любовь болельщиков.

    Мне очень важно завоевать свой 100-й титул в Шанхае. Это дополнительная мотивация. Я постепенно совершенствуюсь на тренировках, нахожу нужный ритм, но это непросто из-за того, что за последнее время я сыграл всего несколько турниров.

    Это по-прежнему довольно быстрый корт. Но за последние годы кое-что изменилось — появились мячи, которые замедляют игру. В любом случае хорошая подача здесь является большим преимуществом», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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    Турнир в Шанхае проходит со 2 по 13 октября.

    Напомним, что Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», что является абсолютным рекордом.

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