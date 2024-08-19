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    Потапова вышла во второй круг турнира в Кливленде, Блинкова проиграла

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова Ван Синьюй Анна Блинкова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Диан Парри в первом круге турнира в Кливленде.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    Встреча продолжалась 1 час и 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

    Во втором круге Потапова сыграет с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).

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    В другой игре россиянка Анна Блинкова проиграла китаянке Синьюй Ван.

    Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась поражением россиянки со счетом 1:6, 1:6.

    Соперницей китаянки во втором круге станет победительница матча Катрина Скотт (США, WC) — Маккартни Кесслер (США, WC).

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