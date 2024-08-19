Потапова вышла во второй круг турнира в Кливленде, Блинкова проиграла

Анастасия Потапова Фото: globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час и 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).
В другой игре россиянка Анна Блинкова проиграла китаянке Синьюй Ван.
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась поражением россиянки со счетом 1:6, 1:6.
Соперницей китаянки во втором круге станет победительница матча Катрина Скотт (США, WC) — Маккартни Кесслер (США, WC).