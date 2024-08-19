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    Павлюченкова не выступит на турнире в Мексике

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире в Монтеррее (Мексика) из‑за повреждения.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В субботу Павлюченкова не вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив испанке Пауле Бадосе.

    «У меня разрывается сердце от мысли, что я не смогу сыграть в Монтеррее на следующей неделе из‑за травмы, которую я получила на турнире в Цинциннати.

    Я люблю Монтеррей, и этот турнир всегда был особенным для меня, а болельщики всегда помогали мне чувствовать себя здесь как дома! Надеюсь увидеть вас снова», — написала Павлюченкова в социальной сети.

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    Турнир в Мексике состоится с 19 по 24 августа.

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