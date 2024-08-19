Павлюченкова не выступит на турнире в Мексике

Российская теннисисткане выступит на турнире в Монтеррее (Мексика) из‑за повреждения.

В субботу Павлюченкова не вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив испанке Пауле Бадосе.

«У меня разрывается сердце от мысли, что я не смогу сыграть в Монтеррее на следующей неделе из‑за травмы, которую я получила на турнире в Цинциннати.

Я люблю Монтеррей, и этот турнир всегда был особенным для меня, а болельщики всегда помогали мне чувствовать себя здесь как дома! Надеюсь увидеть вас снова», — написала Павлюченкова в социальной сети.

Прогнозы на теннис

Турнир в Мексике состоится с 19 по 24 августа.