ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 08:55
    • Шнайдер победила Гауфф в 1/8 финала турнира в Торонто
  • 11:16
    • Эфиоп Тола выиграл марафонский забег на Олимпиаде в Париже
  • 10:38
    • «Тоттенхэм» и «Борнмут» согласовали трансфер Соланке
  • 10:15
    • Денисов запретил игрокам академии «Торпедо» смотреть матчи РПЛ
  • 22:46
    • «Ростов» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Шнайдер отреагировала на победу над Гауфф

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  Диана Шнайдер
    Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:1. Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Монреале.

    Диана Шнайдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер

    «Знала, что Кори физически готова ко всем в туре, она очень хорошо бегает, перекрывает все мячи и все углы на корте. Поэтому, когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, я думала: "Вау, я только что обыграла Коко. Сегодня я в порядке".

    Я старалась играть спокойнее, но внутри меня всё говорило: "Да! Я сделала это!" Это моя первая победа здесь, на этом прекрасном стадионе», — цитирует Шнайдер пресс-служба WTA.

    Прогнозы на теннис

    Прогнозы на теннис

    За выход в полуфинал Шнайдер поборется с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» противостоять «Зениту»?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Старт сезона получится интересным
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Не стоит ждать результативного матча
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСВ — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наварро — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры