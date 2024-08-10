Шнайдер отреагировала на победу над Гауфф

Российская теннисисткапрокомментировала победу над американкойсо счетом 6:4, 6:1. Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Монреале.

«Знала, что Кори физически готова ко всем в туре, она очень хорошо бегает, перекрывает все мячи и все углы на корте. Поэтому, когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, я думала: "Вау, я только что обыграла Коко. Сегодня я в порядке".

Я старалась играть спокойнее, но внутри меня всё говорило: "Да! Я сделала это!" Это моя первая победа здесь, на этом прекрасном стадионе», — цитирует Шнайдер пресс-служба WTA.

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За выход в полуфинал Шнайдер поборется с соотечественницей Людмилой Самсоновой.