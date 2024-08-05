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    Веснина поставила Джоковича в один ряд с Месси, Пеле и Джорданом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Елена Веснина
    Российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе Новака Джоковича в финале Олимпиады-2024 в Париже над Карлосом Алькарасом.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Веснина отметила, что Джокович был собранным и сконцентрированным.

    «Я смотрела со слезами на глазах. Новак рыдал, и у меня были слезы от того, какая радость за него. Многие сомневались в нем. Но и на самом деле, Алькарас был явный фаворит финала. Но Новак любит рушить стереотипы и совершать невозможное. Он в этом финале был невероятно собран, сконцентрирован.

    Даже Алькарас не ожидал, что финал будет таким упорным. Потому что финал Уимблдона сложился легко для него. Но здесь была совершенно другая история. Джокович за счет бойцовских качеств добился победы.

    Джокович величайший. Он в одном ряду с Месси, Джорданом и Пеле», — сказала Веснина «СЭ».

    37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр.

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