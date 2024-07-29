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    Сафиуллин: Я сейчас не в своей лучшей форме, однако такие матчи нужно брать и выигрывать

    Теннис Прогнозы на теннис ATPПариж-2024 Роман Сафиуллин Томас Мартин Этчеверри 
    Российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о выходе в третий круг Олимпиады-2024.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Во втором раунде Сафиуллин одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:0, 7:6 (7:1).

    «В первом всё получалось: подачи и приёмы, а соперник, по-моему, ничего не успевал делать. Во втором сете стало больше ошибок, а в первом гейме получилась борьба на своих подачах, но хорошо, что получилось вернуться в игру и брать его подачи.

    Большая часть мячей летит. То, что надо попадать, попадаю, поэтому более-менее в определённой зоне нахожусь. Но, по моим ощущениям, я сейчас не в своей лучшей форме, однако такие матчи нужно брать и выигрывать.

    Возможная игра с Алькарасом? Я не знал про это, пока вы не сказали. Если будет Алькарас, то постараюсь сделать всё, что в моих силах», — цитирует Сафиуллина «Чемпионат».

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