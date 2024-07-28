2-й таймХимки — СпартакОнлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Химки» — «Спартак». Онлайн
  • 10:19
    • «Севилья» может подписать Чалова
  • 15:50
    • Александрова проиграла на старте олимпийского турнира
  • 15:40
    • «Аякс» может подписать экс-капитана «Барселоны»
  • 14:54
    • Шнайдер вышла во второй круг олимпийского турнира в Париже
  • 13:42
    • О Е Джин выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета
    Все новости спорта

    Шнайдер объяснила, почему согласилась выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

    Теннис Прогнозы на теннис Диана ШнайдерПариж-2024 WTA
    Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, почему согласилась выступить на олимпийском турнире в нейтральном статусе.

    Диана Шнайдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер

    В первом круге Шнайдер выиграла у итальянки Элизабетты Коччаретто (6:2, 7:5).

    «Меня только недавно спрашивали, как выступать нашим атлетам. Я говорю: "Я же знаю, откуда я. Люди тоже знают". У меня есть фамилия.

    Мы играем с этими условиями два года. У других атлетов другие ситуации, но если нам дают возможность играть, то пользуемся этой возможностью.

  • За кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024
  • Спортсмены-аутсайдеры, команды «темные лошадки» и события, за которыми нам не терпится последить
  • 26/07/2024

    • Но все вокруг знают: болельщики, теннисисты. Если нам дают играть, нас поддерживают. Если мы выигрываем, радуем людей, которые болеют за нас. Это здорово, если они продолжают в нас верить и болеть», — приводит слова 20-летней теннисистки «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Новички зарубятся в «Краснодаре»
  • «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ахмат» не так уж и прост
  • «Оренбург» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Мирра Андреева выйдет в следующий круг Олимпиады?
  • Линетт — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Раонич — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Попырин — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арнальди — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Музетти — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры