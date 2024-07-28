Шнайдер объяснила, почему согласилась выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

Российская теннисисткарассказала, почему согласилась выступить на олимпийском турнире в нейтральном статусе.

В первом круге Шнайдер выиграла у итальянки Элизабетты Коччаретто (6:2, 7:5).

«Меня только недавно спрашивали, как выступать нашим атлетам. Я говорю: "Я же знаю, откуда я. Люди тоже знают". У меня есть фамилия.

Мы играем с этими условиями два года. У других атлетов другие ситуации, но если нам дают возможность играть, то пользуемся этой возможностью.

Но все вокруг знают: болельщики, теннисисты. Если нам дают играть, нас поддерживают. Если мы выигрываем, радуем людей, которые болеют за нас. Это здорово, если они продолжают в нас верить и болеть», — приводит слова 20-летней теннисистки «Чемпионат».