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    Алькарас: Нет лучшего способа дебютировать на Олимпиаде, чем в паре с Надалем

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем старте теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Напомним, что в парном разряде Алькарас будет выступать с Рафаэлем Надалем.

    «Нет лучшего способа дебютировать на Играх, чем в паре с Рафой. Мы сделаем все возможное. Будем играть с огромным желанием, большим энтузиазмом. Надеюсь, зрители смогут насладиться нашей игрой. Но мы не думаем, что сможем завоевать медаль только за счет имени», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

    Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».

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