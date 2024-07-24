Алькарас: Нет лучшего способа дебютировать на Олимпиаде, чем в паре с Надалем

Испанский теннисиствысказался о предстоящем старте теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что в парном разряде Алькарас будет выступать с Рафаэлем Надалем.

«Нет лучшего способа дебютировать на Играх, чем в паре с Рафой. Мы сделаем все возможное. Будем играть с огромным желанием, большим энтузиазмом. Надеюсь, зрители смогут насладиться нашей игрой. Но мы не думаем, что сможем завоевать медаль только за счет имени», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».