Алькарас: Это мечта! Для меня это самый прекрасный турнир, корт и трофей

Испанский теннисиствысказался о победе над сербомв финале Уимблдона.

«Просто сражаюсь и верю. Не знаю. Для меня очень важно войти в этот список. Очень рад, что попал в один список с Новаком. Это делали великие чемпионы. Я ещё не считаю себя таким чемпионом, как они. Постараюсь продолжать свой путь. Это очень важный момент для меня.

По правде говоря, это мечта. Выиграть этот трофей. Я давал интервью в 11 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать. Играть на этом прекрасном корте, поднять этот трофей — потрясающее чувство. Для меня это самый прекрасный турнир, самый прекрасный корт и самый прекрасный трофей.

Новак, у тебя были тяжёлые несколько недель. Вы проделали невероятную работу. Операция после "Ролан Гаррос", ты не знал, сможешь ли сыграть здесь. Ты дошёл до финала, это на самом деле великолепный результат. Ты отлично чувствуешь себя физически. Это невероятно. Я говорил команде, что такое очень тяжело сделать. Я испытываю к тебе и твоей команде огромное уважение. Отличная работа, продолжай», — сказал Алькарас на корте.

Отметим, что Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере.