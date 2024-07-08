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    Гауфф сделала заявление после вылета с Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон WTA Кори Гауфф 
    Американка Кори Гауфф отреагировала на вылет с Уимблдона-2024. Теннисистка потерпела поражение 7 июля.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    Гауфф в двух партиях уступила соотечественнице Эмме Наварро. Вторая ракетка мира проиграла в двух партиях — 4:6, 3:6.

    «Я играла так много турниров "Большого шлема", где каждый может выиграть. А позиция в рейтинге — это просто число. Это просто преимущество, ведь вам не придётся играть ещё один матч первого круга. Но это не значит, что вы не можете проиграть. Мы видели, как выпадает много фаворитов. Мы видели, как действующие чемпионы выбывали из турнира. Это ничего не значит.

    Я думаю, что люди… фанаты тенниса проявляют неуважение к игрокам с низким рейтингом. Возможно, рейтинга нет у теннисиста. Но уровень-то есть. И эти теннисисты здесь не просто так. Они заслуживают своего места. Лёгкого розыгрыша не бывает. Никакой прогулки с тортом или чего-то ещё. Это соревновательный вид спорта. Мы все хотим победить. Я была там, когда меня оценивали как угодно и я была никому не известной. Было бы неуважительно со стороны другого игрока сказать: "Да, у этой девушки низкий рейтинг, и она такого возраста… Я должна её легко разнести". Это не тот случай. Я не принимаю во внимание свой рейтинг WTA, когда дело касается чего-либо. Я подхожу к каждому матчу с очень соревновательным настроем, независимо от рейтинга или человека, против которого я играю», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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