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    Джокович: Я приехал на Уимблдон не только для того, чтобы сыграть несколько раундов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда примет окончательное решение по поводу своего возможного участия в Уимблдоне. Вторая ракетка мира 24 июня прибыл в Лондон, где пройдет турнир.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я очень доволен тем, как идут дела. Я еще не выкладываюсь на 100 процентов, но надеюсь, смогу сделать это в ближайшие несколько дней. Реабилитация идет в правильном направлении. Я приму решение, исходя из того, как пойдут дела в ближайшие четыре или пять дней. Сыграю ли я только в том случае, если буду уверен в своей победе? Конечно, я приехал сюда не только для того, чтобы сыграть несколько раундов. Но я пока не собираюсь уходить из тенниса, так что это будет не последний мой Уимблдон. Я приму решение до жеребьевки, чтобы быть честным по отношению к другим игрокам. Конечно, все непредсказуемо. Я не знаю, что может случиться, когда турнир начнется», — приводит Daily Express слова Джоковича.

    В начале июня 37-летний серб успешно перенес операцию на колене.

    Прогнозы на теннис

    Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Турнир был перенесен на начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

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