Алькарас оценил свой старт на турнире в Лондоне

Вторая ракетка мира испанский теннисистпрокомментировал начало травяного сезона в туре ATP с победы.

«Первый матч в году на траве и первая победа! Очень рад вернуться на турнир в Лондоне!» — написал спортсмен в социальных сетях.

Накануне, 18 июня, в матче первого круга соревнований категории ATP-500 в Лондоне испанец обыграл 26-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Алькараса.

21-летний Алькарас — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Он побеждал на US Open — 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» — 2024.