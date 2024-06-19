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    Алькарас оценил свой старт на турнире в Лондоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал начало травяного сезона в туре ATP с победы.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Первый матч в году на траве и первая победа! Очень рад вернуться на турнир в Лондоне!» — написал спортсмен в социальных сетях.

    Накануне, 18 июня, в матче первого круга соревнований категории ATP-500 в Лондоне испанец обыграл 26-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Алькараса.

    21-летний Алькарас — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Он побеждал на US Open — 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» — 2024.

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