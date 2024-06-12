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    Надаль и Алькарас примут участие в Олимпийских играх

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
    Опубликован список игроков сборной Испании на Олимпийские игры в мужском и женском одиночном разрядах.
    Среди мужчин заявлены Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович-Фокина. Ранее появлялась информация, что Надаль и Алькарас могут принять участие в парном турнире.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В женском турнире сыграют Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша.

    Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016 стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. Пабло Карреньо-Буста завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио (Япония) в 2020 году.

    Экс вторая ракетка мира Паула Бадоса приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже, чтобы сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и «US Open» — 2024.

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