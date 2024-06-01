Андреева: Пыталась просто наслаждаться, не думала о деталях

Российская теннисисткавысказалась о победе в матче третьего круга «Ролан Гаррос» над американкой

«Очень довольна своей игрой. Пыталась просто наслаждаться, не думала о деталях. Я рада, что достигла четвёртого круга на "Шлемах" на всех покрытиях. Рада в принципе быть здесь.

Я прибавила в стабильности во всём. В теннисе, в ментальности. Я знаю, как я могу играть. Не скажу, что у меня много опыта, но я знаю, что такое атмосфера, турниры. Теперь мне легче выходить на большие корты.

Непростой матч. Было тяжело себя заставить, потому что меняли расписание. Было тяжело заставить себя разбегаться. Соперница играла очень агрессивно.

Потом уже приспособилась, пыталась возвращать мячи в корт. Но не сказала бы, что сегодня был день, когда всё попадала. Я просто себя переборола», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос». Следующей соперницей Мирры будет Варвара Грачева.