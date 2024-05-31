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    Потапова: Выкарабкивалась и не из такой задницы

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Анастасия Потапова Ван Синьюй
    Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о победе над Синьюй Ван и выходе в четвертый круг «Ролан Гаррос».

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    «Не могу сказать, что я расслабилась во втором сете. По-моему, по мне было видно, что я не расслаблялась, а наоборот заводила себя ещё больше. То, что она попала в пару линий, и решило исход сета. Но надо не расстраиваться, а продолжать играть дальше и стараться выиграть третий сет, что я и сделала.

    Как отыграться с 0:5 в первом сете? Я даже не знаю, как подобрать приличное слово. Не знаю, как у меня это вышло. Когда пошёл дождь, мы разобрали с командой, что произошло. Ничего ужасного я не сделала: где-то она больше попала, где-то у меня вылетело, но было два очень ровных гейма, третий — тоже. Я думаю, что это вопрос везения. Когда я вышла второй раз, когда нас останавливали из-за дождя, я думала о том, что надо играть каждый мяч. Выкарабкивалась и не из такой задницы. Было намного хуже. Я просто поверила в себя, и эту веру дала мне команда. Полностью изменили тактику, и это начало работать.

    Я нечасто играю в дождь, когда игру останавливают. В основном это было в юниорах. Несколько матчей я отыграла на профессиональном уровне, и ни одного не проиграла. Хоть я и ругала его, но один гейм оставалось отыграть. Но произойти может всё.

    Сегодня я в какой-то степени даже обрадовалась, что пошёл дождь, потому что до него соперница не сделала ни одной невынужденной ошибки. Понимала, что будет тяжёлый матч. Но понимала, что надо дождаться момента, когда она начнёт сыпаться. Из-за дождя это, наверное, и произошло», — цитирует Потапову «Чемпионат».

    В следующем круге Потапова сыграет против Иги Свентек из Польши.

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