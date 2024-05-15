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    Хачанов: Снятие Синнера с «Ролан Гаррос»? Это не мое дело

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Янник Синнер
    Российский теннисист 18-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал повреждение второй ракетки мира из Италии Янника Синнера, из-за которого спортсмен может пропустить предстоящий «Ролан Гаррос».

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Я думаю, если есть вероятность, что он пропустит "Ролан Гаррос", наверное, что-то серьёзное или, может быть, чтобы не усугубить ничего. Это не моё дело, то есть не моя команда, я вообще эти новости не читаю и не слышал. Надеюсь, там ничего серьёзного. Как спортсмен я ему желаю скорейшего выздоровления, но, если пропустит, наверное, это значит, что у него что-то серьёзное. У меня так было в прошлом году с Уимблдоном», — сказал Хачанов «Чемпионату».

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