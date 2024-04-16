Надаль: Все еще доволен тем, что продолжаю играть

Рафаэль Надаль Фото: globallookpress.com
«С каждым разом становится все сложнее, особенно когда ты в таком возрасте. Это лишь усложняет ситуацию. Я переживаю тяжелые времена, но в то же время, когда я имею возможность играть в туре несколько дней, и могу тренироваться и соревноваться с ребятами — это очень много значит для меня. Все еще доволен тем, что продолжаю играть. Рад, что стартовал с победы», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Во втором круге Надаль встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.