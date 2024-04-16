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    Надаль: Все еще доволен тем, что продолжаю играть

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Флавио Коболли
    Испанец Рафаэль Надаль высказался о победе над итальянцем Флавио Коболли в первом круге турнира в Барселоне.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «С каждым разом становится все сложнее, особенно когда ты в таком возрасте. Это лишь усложняет ситуацию. Я переживаю тяжелые времена, но в то же время, когда я имею возможность играть в туре несколько дней, и могу тренироваться и соревноваться с ребятами — это очень много значит для меня. Все еще доволен тем, что продолжаю играть. Рад, что стартовал с победы», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

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