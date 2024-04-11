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    Кафельников: Шанс у Хачанова именно на грунте был безусловно выше, чем у Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Карен Хачанов
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Карена Хачанова над Даниилом Медведевым на турнире в Монте-Карло.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    «Шанс у Хачанова именно на грунте был безусловно выше, чем у Медведева. И Карен использовал этот шанс на 100%, поэтому полная заслуга его в победе. Никакой неожиданности нет. Я расценивал этот матч 50 на 50 с учётом того, что это грунт — удобное покрытие для Хачанова и неудобное для Медведева. Все эти составляющие и дали такой результат.

    Надеюсь, что в четвертьфинале Карен проявит себя должным образом. Всё зависит от него. Ему необходимо воспользоваться этим шансом — не каждый день предоставляется возможность выйти в полуфинал "Мастерса". Чем чёрт не шутит, Хачанов и дальше может навести шороху», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

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    В четвертьфинале Хачанов сыграет против грека Стефаноса Циципаса.

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