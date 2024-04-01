ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» уступил «Локомотиву» в седьмой игре серииВысшая точка драмы в Омске, эффектный выход «Автомобилиста», трудовой раунд «Магнитки»
    Все новости спорта

    Александрова рассказала, почему живет в Чехии

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова ответила на вопрос, почему проживает в Чехии.

    Екатерина Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова

    «Выбирали родители, я была еще маленькая. Мы приехали туда еще на детский турнир, и им там очень сильно понравилось. Большое количество кортов, клубов, где можно тренироваться, причем весьма простая их доступность. Они решили попробовать туда переехать и остаться. И как-то с тех пор все там и живем.

    Приглашения от других стран? Особо нет. По сути, почти все время в меня вкладывали родители, папа. В принципе он внес весь основной вклад в мое теннисное развитие. И каких-то других предложений у меня не было.

  • Яркая победа Синнера, сенсация от Александровой, «13-летний» Алькарас и болезненное поражение Медведева
  • Позади еще одна неделя супер интересного теннисного сезона
  • Сегодня

    • Что связывает с Челябинском? Практически ничего. В последний раз я там была очень давно, и не знаю, когда получится еще приехать. Но я, конечно, с удовольствием. Самые близкие родственники у меня живут в Праге, и вся моя жизнь, помимо теннисных турниров, проходит там», — приводит слова Александровой «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Симеоне настроит своих игроков на победу
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Рома» не отпустит конкурентов в отрыв
  • «Лечче» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лисам» победы не видать!
  • «Лестер» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лечче — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры