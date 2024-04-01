Александрова рассказала, почему живет в Чехии

Российская теннисисткаответила на вопрос, почему проживает в Чехии.

«Выбирали родители, я была еще маленькая. Мы приехали туда еще на детский турнир, и им там очень сильно понравилось. Большое количество кортов, клубов, где можно тренироваться, причем весьма простая их доступность. Они решили попробовать туда переехать и остаться. И как-то с тех пор все там и живем.

Приглашения от других стран? Особо нет. По сути, почти все время в меня вкладывали родители, папа. В принципе он внес весь основной вклад в мое теннисное развитие. И каких-то других предложений у меня не было.

Что связывает с Челябинском? Практически ничего. В последний раз я там была очень давно, и не знаю, когда получится еще приехать. Но я, конечно, с удовольствием. Самые близкие родственники у меня живут в Праге, и вся моя жизнь, помимо теннисных турниров, проходит там», — приводит слова Александровой «Спорт-Экспресс».