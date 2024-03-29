Александрова проиграла Коллинз в полуфинале турнира в Майами

Екатерина Александрова Фото: globallookpress.com
В 1/2 финала Александрова проиграла американке Даниэль Коллинз со счетом 3:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 17 минут.
За это время Екатерина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. Даниэль взяла на приеме 4 гейма.
Перед этим Александрова обыграла первую ракетку мира Игу Свентек и американку Джессику Пегулу, которая занимает в рейтинге пятое место.
В финале Коллинз встретится с Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана в 1/2-й выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 0:6, 7:6 (7:2).