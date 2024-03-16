ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Онопко«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России
  • 14:27
    • Большунов завоевал золото в коньковом спринте на чемпионате России
  • 14:17
    • Степанова выиграла чемпионат России в коньковом спринте
    Все новости спорта

    Медведев: Томми Пол играет хорошо

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Томми Пол
    Россиянин Даниил Медведев, являющийся 4-й ракеткой мира, высказался о предстоящем матче с американцем Томми Полом (17-я ракетка мира) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Мне кажется, что Томми играет хорошо. По-моему, когда Пол проводил свой стартовый поединок с Михельсеном, я находился в зоне ожидания перед своей встречей. Я видел матч Томми. Он выиграл довольно легко. Также я видел первую партию его матча с Руудом. Но не видел остальную часть поединка.

    Все прогнозы на теннис

    Кажется, он играет хорошо. Мы тренировались перед турниром, сыграли два сета, делали брейки, это нормально для Индиан-Уэллса. Жду с нетерпением предстоящей встречи. У нас было не так много очных матчей, так что я с нетерпением жду тяжёлой битвы», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Бавария» не заметит «Дарштадт»
  • «Бавария» — «Дармштадт». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Серия в Омске начнется с осторожной игры?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры