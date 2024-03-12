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    Медведев победил Корду и вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Себастьян Корда
    Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Себастьяна Корду в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу Медведева.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. Медведев реализовал восемь брейк-пойнтов из 21, допустил 10 двойных и 17 невынужденных ошибок и подал два эйса. На счету Корды три эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-поинтов из девяти.

    Благодаря победе в сегодняшнем матче в следующем круге российский теннисист встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

    Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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