Медведев победил Корду и вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. Медведев реализовал восемь брейк-пойнтов из 21, допустил 10 двойных и 17 невынужденных ошибок и подал два эйса. На счету Корды три эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-поинтов из девяти.
Благодаря победе в сегодняшнем матче в следующем круге российский теннисист встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.