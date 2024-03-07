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    Алькарас: Приехал в Индиан-Уэллс ради защиты титула

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас отметил, что намерен защитить титул в Индиан-Уэллсе, несмотря на то что это будет трудно из-за уровня соперников.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я приехал ради защиты титула. Это трудно, ведь сюда приехали лучшие игроки мира, некоторые уже показывают высочайший уровень тенниса в этом году. Я знаю, что мне придётся нелегко, но я здесь, чтобы постараться защитить титул. Я хорошо чувствую себя на тренировках.

    Наверное, некоторых людей волнует состояние моей лодыжки. Посмотрим, буду ли я и дальше готов на 100%, но мне уже лучше. Посмотрим, как пойдёт турнир. Но я здесь, чтобы защитить титул, и все мои мысли заняты только этим», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.

    В 2023 году Алькарас стал чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе, в финале он одолел россиянина Даниила Медведева в двух сетах.

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