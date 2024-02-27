Медведев: Рад, что смог победить такого сильного противника

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Соперник здорово действовал, особенно во втором сете. В целом я доволен тем уровнем, который показал, не так легко вернуться после травмы. Рад, что смог победить такого сильного противника.
Я взял полторы недели на отдых, но потом начал чувствовать боль то тут, то там, и у меня возникли сомнения, стоит ли мне выступать в Дубае или нет. Рад, что в итоге я здесь. Сейчас я не испытываю никакой боли», — сказал Медведев в интервью на корте.
Во втором круге турнира Медведев встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).