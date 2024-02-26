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    Медведев надеется на длительное сотрудничество с Симоном

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    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о сотрудничестве с французом Жилем Симоном.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Турниров в году много, бывают турниры, куда Жиль Сервара не может по различным причинам поехать, естественно, он не может ездить со мной 365 дней в году. Раньше я часто ездил со своим тренером по физподготовке Эриком. Ну и решил попробовать кого-то добавить в команду, чтобы, скажем так, улучшить какие-то моменты, которые пока недостаточно хороши в моей игре, попробовать. Ну и это взгляд со стороны.

    Я не хочу ему (Жилю Симону) давать каких-то конкретных определений, вроде "тренер", "консультант" и так далее, нет. Это просто ещё один человек в команде, который вместе со всеми будет стараться, чтобы я побеждал на турнирах и выигрывал больше матчей, лучше играл.

    Иногда он будет приезжать на тренировочные недели — это уже было после Австралии и перед Австралией, три дня, иногда он будет на турнирах, иногда они будут вместе с Жилем. Это только начало. Пока всё проходит хорошо.

    На какие-то конкретные сроки не договаривались, как пойдёт, будем смотреть. Надеюсь, это будет надолго, как и всегда: я стараюсь, если что-то добавлять в свою команду, то делать это надолго, с уважением и всё прочее», — сказал Медведев телеграм-каналу «Гейм Сет Макс. Теннис».

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