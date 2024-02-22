Румынка Кырстя вышла в полуфинал крупного турнира в Дубае

Румынкастала первой полуфиналисткой турнира WTA в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет 3,2 миллиона евро.

В матче 1/4 финала Кырстя одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой со счетом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Во втором сете Сорана отыгралась с 2:5, сделав два обратных брейка.

Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты.

Кырстя за это время выполнила 7 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 23 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Кырсти станет Ясмин Паолини. Итальянка в четвертьфинале должна была встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая снялась с матча из-за проблем с желудком.