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    Румынка Кырстя вышла в полуфинал крупного турнира в Дубае

    Теннис Прогнозы на теннис Сорана Кырстя Маркета Вондроушова WTA
    Румынка Сорана Кырстя стала первой полуфиналисткой турнира WTA в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет 3,2 миллиона евро.

    Сорана Кырстя
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    Сорана Кырстя

    В матче 1/4 финала Кырстя одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой со счетом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

    Во втором сете Сорана отыгралась с 2:5, сделав два обратных брейка.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты.

    Кырстя за это время выполнила 7 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 23 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Кырсти станет Ясмин Паолини. Итальянка в четвертьфинале должна была встретиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая снялась с матча из-за проблем с желудком.

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