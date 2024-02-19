Касаткина проиграла в первом круге «Мастерса» в Дубае

Российская теннисистка(13-я ракетка мира) уступила в первом круге на турнире серии WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Ее соперницей была итальянка Лючия Бронцетти (60), которой она уступила в трех сетах 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.

Соперницы находились на корте 2 часа и 47 минут.

Касаткина выполнила два эйса, сделала пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Бронцетти совершила три подачи навылет, сделала три двойные ошибки и смогла взять 5 из 17 завоеванных брейк-пойнтов

Напомним, что и в на прошлогоднем турнире Касаткина не смогла миновать первый круг, уступив чешке Барборе Крейчиковой, которая впоследствии выиграла «Мастерс» в Дубае.

Во втором круге Бронцетти ждет поединок с еще одной россиянкой Анастасией Потаповой.