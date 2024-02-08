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    Медведев сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев включен в состав команды Европы на Кубок Лэйвера. Об этом информирует пресс-служба турнира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В сборную Европы также войдут испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Капитаном команды станет экс-первая ракетка мира Бьорн Борг.

    «Команда Европы очень мотивирована завоевать Кубок в Берлине. С Даниилом, Сашей и Карлосом в моей команде, думаю, у нас есть отличные шансы добиться этого. У ребят было невероятное начало года, и это действительно сильная первая половина нашего состава. Я очень рад, что эти чемпионы будут в команде в 2024 году», — прокомментировал состав команды Борг.

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    Кубок Лэйвера-2024 состоится в Берлине с 20 по 22 сентября.

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